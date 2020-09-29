Залог в 3 млн за депутата Юрченко внесли «неравнодушные люди»

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко, которому сообщили о подозрении в получении взятки, заявил, что залог в 3 млн гривен за него внесли «неравнодушные люди».

Об этом он сказал у здания парламента во вторник, передают Українськi Новини.

«Залог? Я уже несколько раз отмечал, что (внесли) неравнодушные люди, которые обеспокоены проблемами Киевщины», — сказал Юрченко.

По его словам, Киев страдает от полигонов и бытового мусора из-за того, что в Украине не функционирует законодательная база, которая регулировала бы обращение с бытовыми отходами.

Депутат также заявил, что внесшие за него залог в 3 млн гривен люди хотят, чтобы был принят закон о системе мусоропереработки, однако, по его словам, «кто-то не захотел», чтобы этот закон был принят во втором чтении.

Напомним, 25 сентября Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога.