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У белорусских банков начались проблемами с платежами через SWIFT

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У белорусских банков начались проблемами с платежами через SWIFT

Клиенты белорусских банков массово жалуются на проблемы с переводами за границу: многим не приходят деньги из-за рубежа, сообщил Sputnik.

По данным агентства, о проблемах заявили клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-банка.

По информации Office Life, проблемы с переводами возникли как у физических лиц, так и у компаний. В одной из них изданию сообщили, что «проблемы есть даже с переводами из третьих стран». «Если партнер, находящийся не в ЕС, переводит суммы в евро, нередко транзакции не пропускают банки-корреспонденты в Евросоюзе», — говорится в статье.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Альфа-банка в Беларуси, «последнее время с единичными операциями, совершаемыми при помощи SWIFT, возникают сложности». Зарубежные банки-посредники, через которых выполняется перевод, еще не выработали внутренних правил работы с переводами в Беларусь и из нее после недавно введенных санкций, предположили в банке.

«Как только банки-партнеры выработают регламенты взаимодействия, проблема решится. Правда, на это может уйти несколько месяцев», — добавили в пресс-службе.

Национальный банк Беларуси отказался от комментариев.

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Напомним, Евросоюз 24 июня ввел секторальные санкции против Беларуси за серьезные нарушения прав человека, жестокое подавление гражданского общества, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и последующий арест одного из пассажиров, бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ограничениями в том числе запрещается предоставлять белорусским банкам с госучастием более 50% займы на срок свыше 90 дней. Отдельно ограничения введены для Беларусбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя введенные санкции, назвал их проявлением «бессилия».

Беларусь, SWIFT
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