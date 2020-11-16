Тихановская предлагает отключить Беларусь от SWIFT

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что добивается отключения страны от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.

«Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь, государственными — это Беларусбанк и Белагропром (Белагропромбанк — ред.)», — говорится в заявлении Тихановской, распространенной ее пресс-службой в понедельник.

Она добавила, что оппозиция также обсуждает возможность отключения официального Минска от межбанковской системы организации расчетов SWIFT.

«Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT», — говорится в заявлении.

Массовые протестные акции оппозиции начались в Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует назначения новых выборов.