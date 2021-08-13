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Приватбанк лоббирует интересы ООО «Види Юникомерс» или его партнеров при закупке инкассаторских автомобилей, - эксперт

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Приватбанк лоббирует интересы ООО «Види Юникомерс» или его партнеров при закупке инкассаторских автомобилей, - эксперт

Условия тендера на закупку бронированных инкассаторских автомобилей, который объявил Приватбанк, прописаны таким образом, что победить в ней могут лишь ООО «Види Юникомерс» или его партнеры.

Об этом пишет политический эксперт Владимир Цыбулько в своем блоге на сайте Корреспондент.net.

По его словам, если не знать специфику различных моделей автомобилей, условия тендера, стоимость которого более 250 млн гривен, могут казаться вполне приемлемыми.

«Чтобы оценить „красоту игры“, нужно проанализировать все выдвинутые к автомобилям требования в комплексе», — пишет эксперт.

Требования по каждому параметру, таким как объем двигателя (не менее 1 900 куб. см), мощность (не менее 130 лошадиных сил), не выглядят чрезмерными, но блокируют участие отдельных моделей автомобилей.

«Например, у автомобилей Renault, которые проходят по другим параметрам, мощность двигателя 125 лошадиных сил. То есть вот уже есть один показатель, по которому можно отсеять часть претендентов. При этом очевидно, что разница максимальной мощности в 5 лошадиных сил — не принципиальна. Но хорошо, у заказчика есть свое видение», — отмечает Владимир Цыбулько.

Также в целом нормальными являются требования к грузоподъемности (не менее 1 600 кг). Но есть дополнительные пункты, в частности к количеству колес на задней оси, по которым отсеиваются другие потенциальные конкуренты.

«Таким образом, если сложить все параметры, отсеиваются практически все представленные на рынке модели, за исключением автомобилей Peugeot и Citroën», — отмечает эксперт.

Кроме того, в требованиях к тендеру прописано, что участник должен предоставить справку от импортера базового фургона о наличии гарантий по дальнейшему сервисному обслуживанию.

«То есть подаваясь на тендер, компания заранее должна наладить партнерские отношения с импортером Peugeot и Citroën и получить необходимые документы. Таким образом получается, что для компаний, которые работают с автомобилями других марок, практически бессмысленно принимать участие в этом тендере, ведь условия прописаны под транспорт конкретных марок», — отмечает Владимир Цыбулько.

По его словам, поскольку рынок спецтранспорта не слишком широк, с большой вероятностью можно сказать, кто станет победителем тендера при таких условиях.

«Это компания „Види Юникомерс“, которая входит в ViDi Group Виталия Джуринского или партнеры с их орбиты. Кстати, именно „Види Юникомерс“ выиграла упомянутый тендер на поставку автомобилей Сбербанка в 2017 году. А в начале августа 2021 года эта же компания поставила Ощадбанку 60 бронированных автомобилей за 130 млн гривен», — пишет он.

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Эксперт отмечает, что на такие условия тендера возникают резонные вопросы к организаторам и создают угрозу закупки автомобилей по завышенным ценам.

«Если о таких явно неконкурентных условиях тендера становится известно заранее — его проведение должно быть остановлено для проведения соответствующих проверок. В идеале — тендерные требования должны быть изменены, чтобы все участники закупок были в равных условиях», — считает он.

ПриватБанк, инкассаторы, Види Юникомерс
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