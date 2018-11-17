Нападение на инкассаторов в Ирпене: преступники забрали 1,8 млн грн

В результате нападения на инкассаторский автомобиль ПриватБанка в Ирпене Киевской области в субботу утром было похищено 1,8 млн грн, водитель-инкассатор получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба банка.

«Сегодня утром в ходе плановой инкассации банковского отделения на инкассаторский автомобиль ПриватБанка было совершено нападение группой неизвестных преступников», — сказано в сообщении на сайте ПриватБанка.

По информации службы безопасности финучреждения грабители на угнанном автомобиле сбили водителя-инкассатора и заблокировали выезд инкассаторского авто. Затем, угрожая применением оружия и физической силы, преступники завладели кассетами с деньгами для банкомата и скрылись.

Водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения.

«По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищены 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что значительно снижает шансы грабителей уйти от ответственности», — сказано в сообщении.

Чрез несколько минут после совершения преступления в области был объявлен план «Перехват».

ПриватБанк объявил вознаграждение в размере 100 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать преступников, совершивших нападение на инкассаторский автомобиль.

Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, по электронной почте dezhurka@pbank.com.ua. Анонимность гарантируется.

В свою очередь спикер полиции Киевской области Николяй Жукович в эфире телеканала «112.Украина» сообщил, что нападавшие завладели четырьмя кассетами из банкомата и сбежали на черном джипе.