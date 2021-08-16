Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

В Сети опубликовали видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты жизни Павлова: на кадрах он ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Затем видно, как кошка, испугавшись громкого звука выстрела, убегает прочь.

Тело политика нашли накануне в селе Вольное Днепропетровской области. По информации СМИ, он получил огнестрельное ранение в грудь. Рядом лежал охотничий карабин «Сайга».

Следователи рассматривают три версии гибели: убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием.