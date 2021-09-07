В полиции озвучили основную версию гибели мэра Кривого Рога

Следственные действия по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова исключили версию умышленного убийства или инсценировки убийства, заявляют в Национальной полиции Украины.
«Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования... опровергло версию совершения умышленного убийства или инсценировки убийства», — сказал во вторник на брифинге в Киеве заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.
В связи с этим, как отметил Батюк, основными версиями гибели мэра являются самоубийство или доведение до самоубийства. По его словам, рассматриваются мотивы как личного характера, так и связанные с работой.
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