В полиции озвучили основную версию гибели мэра Кривого Рога

Следственные действия по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова исключили версию умышленного убийства или инсценировки убийства, заявляют в Национальной полиции Украины.

«Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования... опровергло версию совершения умышленного убийства или инсценировки убийства», — сказал во вторник на брифинге в Киеве заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.

В связи с этим, как отметил Батюк, основными версиями гибели мэра являются самоубийство или доведение до самоубийства. По его словам, рассматриваются мотивы как личного характера, так и связанные с работой.