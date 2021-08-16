Верующие Украины провели массовые акции против приезда патриарха Варфоломея

В первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата патриарха Варфоломея. Телеканал «Перший Незалежний» транслировал акции протеста в прямом эфире.

Верующие украинцы от Ужгорода до Харькова и от Сум до Одессы в праздничный воскресный день после литургии пришли к храмам в своих епархиях с плакатами, которыми выразили протест против приезда патриарха Варфоломея в Украину.

По словам участников акции, верующие требуют от патриарха Варфоломея обратить внимание на проблемы православия в Украине, которые образовались в стране после получения Томоса ПЦУ.

Верующие УПЦ в Тернопольской области выступили против приезда патриарха Варфоломея Фото: соцсети

Верующие УПЦ в Тернопольской области выступили против приезда патриарха Варфоломея Фото: соцсети

В частности, прихожане УПЦ заявляют о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным — он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.

Прихожане Украинской православной церкви опасаются, что визит патриарха Варфоломея может спровоцировать в стране новую волну захвата храмов УПЦ.

Верующие держали в руках плакаты с надписями: «Варфоломей! Руки прочь от святых лавр», «Святой князе Владимир, защити нас от Варфоломея!», «Стоп рейдерство Варфоломея!», «Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением — Варфоломей разделяет Томосом!».

Глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ, настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве архиепископ Обуховский Иона (Черепанов), принимая участие в акции, отметил, что верующие УПЦ «на себе ощутили, каковы плоды „любви“ Варфоломея».

Прихожане Софрониево-Молченской Печерской пустыни в ходе акции в свою очередь отметили, что патриарх Варфоломей был причиной раскола Украинской церкви.

Община храма УПЦ в Радивилове Ровенской области Фото: соцсети

Община храма УПЦ в Радивилове Ровенской области Фото: соцсети

Верующие Одесской епархии отмечают, что своими действиями патриарх Варфоломей разделяет землю, которую святой князь Владимир объединил крещением более тысячи лет назад.

Акция протеста против приезда патриарха Варфоломея в Одесской епархии Фото: соцсети

Акция протеста против приезда патриарха Варфоломея в Одесской епархии Фото: соцсети

Также отметим, что в сети набирает обороты флешмоб «Варфоломей, мы тебя не звали», инициированный в Запорожской епархии и направленный против приезда главы Фанара в Украину. Акция проходит в социальных сетях с хештегом #СтопВарфоломей.

Флешмоб #СтопВарфоломей в Запорожской епархии УПЦ Фото: соцсети

Флешмоб #СтопВарфоломей в Запорожской епархии УПЦ Фото: соцсети

Напомним, что действующий архиепископ Константинополя патриарх Варфоломей планирует прибыть в Киев на 30-летие независимости по приглашению президента Владимира Зеленского. Представители Украинской православной церкви считают, что этот визит может привести к «новому витку» религиозного противостояния в государстве, и призывают власти не вмешиваться в жизнь Церкви.