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«Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев

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«Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев

Верующие канонической Украинской православной церкви выступили против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. Видео массовых митингов из разных городов Украины появились в Интернете.

По мнению верующих, сейчас Украина переживает второй церковный раскол за последние 30 лет — верующих снова лишают права молиться и посещать храмы, восстановленные их предками, а личную ответственность за происходящее несет патриарх Варфоломей:

«Именно его политическое решение дать Томос спровоцировало волну религиозных конфликтов и захватов храмов. Уже тысячи людей пострадали, сотни получили увечья и травмы», — рассказывают пастыри УПЦ.

Верующие во всех уголках Украины провели серию акций, на которых потребовали прекратить церковные конфликты и выступили против визита патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. В частности, участие в многолюдных акциях протеста приняли прихожане Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни и др.

Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Святой князе Владимир, защити нас от Варфоломея!», «Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением — Варфоломей разделяет Томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».

«Варфоломей ведет большую политическую игру. Он считает, что может вершить судьбы не только верующих, но и целых государств», — считают представители УПЦ. «Этот эксперимент длится уже два года. Он сопровождается тотальным преследованием верующих Украинской православной церкви. Но посеянные Варфоломеем насилье, угрозы и одобряемые захваты церквей не заставили верующих УПЦ отвернуться от своих храмов, братьев и сестер. Они защищают веру и предупреждают всех о темных намерениях Варфоломея», — отмечают верующие.

Показательно, что Варфоломей появится в Украине именно в тот день, когда во Франции произошел масштабный религиозный конфликт, получивший название «Варфоломеевская ночь». Тысячи верующих Украинской православной церкви призывают не повторять ошибки прошлого и не превращать Украину в территорию межконфессиональных и религиозных конфликтов.

Напомним, что в первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным — он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.

УПЦ, Варфоломей
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