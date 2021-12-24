Константинопольский патриарх Варфоломей заболел коронавирусом

Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился COVID-19, сообщает в пятницу греческое агентство церковных новостей Romfea.

Коронавирус у патриарха обнаружили после очередного планового тестирования.

Агентство отмечает, что ранее патриарх Варфоломей прошел полный курс вакцинации и в настоящее время у него проявляются лишь легкие симптомы заболевания, в то время как «общее состояние хорошее».

После постановки диагноза глава Фанара посетил Центральную больницу Стамбула для профилактического осмотра, поблагодарил тех, кто беспокоится о его здоровье, и призвал прививаться от коронавируса.