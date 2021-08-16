Совбез ООН принял заявление по Афганистану

Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане, которое будет включать в себя разные группы населения страны, в том числе женских представителей. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении органа.
«Члены Совета Безопасности призвали к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путем переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин», — указывается в документе.
СБ ООН подчеркнул, что конец конфликта в Афганистане может быть достигнут только через политическое урегулирование. «Они (члены СБ ООН) подчеркнули, что устойчивый конец конфликта в Афганистане может быть достигнут только через инклюзивное, справедливое, прочное и реалистичное политическое урегулирование с поддержкой прав человека, в том числе меньшинств, женщин и детей», — указывается в заявлении.
Подчеркивается, что «Талибан» и любая другая афганская группировка не должны поддерживать террористов, действующих за пределами Афганистана. «Ни „Талибан“, ни какая-либо иная афганская группировка или отдельный человек не должны поддерживать террористов, действующих на территории любой другой страны», — говорится в тексте.
В заявлении также отмечается необходимость гарантировать, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для других государств.
Заявление СБ ООН по Афганистану не содержит упоминаний о признании или непризнании талибов и их государства.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016