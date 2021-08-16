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Посол России уже рассказывает, как хорошо в Кабуле при талибах

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Посол России уже рассказывает, как хорошо в Кабуле при талибах

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в афганской столице Кабуле после захвата радикальным движением «Талибан» наладилась, хотя сначала «чувствовалось безвластие, беспорядок». По его словам, российское посольство теперь находится под охраной талибов, которых посол назвал «позитивными» и «адекватными людьми, хорошо вооруженными». Завтра, 17 августа, господин Жирнов намерен встретиться с высокопоставленными талибами.

«Обстановка спокойная, хорошая в городе, все успокоилось. Вчера, когда произошло обрушение власти, как карточный домик схлопнулся режим, конечно, на улицах в Кабуле чувствовалось безвластие, беспорядок, вышли мародеры. В Афганистане в принципе у всего взрослого населения, даже у подростков есть на руках оружие, включая автоматы, поэтому вчера, конечно, что-то постреливало, где-то что-то горело. Но это было еще до входа основных сил талибов,— сказал посол в эфире радиостанции «Эхо Москвы».— За ночь (после прихода талибов.— Ред.) ни одного выстрела, что очень нетипично для Кабула. Потому что при Ашрафе Гани у нас здесь — мы здесь живем и работаем в посольстве — каждый день, в том числе и ночью, 4–5 сильных хлопков... Это были и теракты какие-то, взрывы, подрывы мин...»

По его словам, 15 августа в Кабул вошли «безоружные талибы и предложили афганским силовикам сдавать оружие, что они и начали делать, после этого самораспустились афганские спецслужбы, министерство обороны, министерство внутренних дел, после этого бежал президент Ашраф Гани и все высшее руководство». Жирнов сообщил, что талибы гарантировали амнистию всем силовикам и военнослужащим.

«Теперь мы находимся под охраной талибов, довольно большой отряд. Позитивное впечатление произвел, адекватные люди очень, хорошо вооруженные...»,— сказал дипломат.

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15 августа талибы вошли в Кабул, однако они не стали штурмовать город, предложив властям мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Россия, Кабул, Талибан
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