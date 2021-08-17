К подчиненным Кличко опять пришли с обысками

Правоохранители под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева проводят обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевкомунсервис» и подрядных организаций в рамках уголовного производства по факту присвоения средств во время предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов.
«Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП „Киевкоммунсервис“ ввели противоправный механизм по завладению бюджетными средствами путем не предоставления или частичного предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Так, частично вывоз твердых бытовых отходов осуществлялся с использованием ресурсов КП „Киевкоммунсервис“, однако документально предоставление таких услуг оформлялось с привлечением подрядных организаций, подконтрольных одному из депутатов Киевского городского совета», — сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в «Телеграм-канале».
В результате на счета подрядных компаний безосновательно перечислялись бюджетные средства за услуги, которые фактически не предоставлялись. Кроме того, установлено, что указанные компании несанкционированно вывозили отходы на закрытый полигон твердых бытовых отходов, что причиняет значительный вред экологическому состоянию Киева.
Во вторник, 17 августа, правоохранители на основании постановлений суда проводят обыски в помещениях КП «Киевкоммунсервис», а также в офисах подрядных организаций, вовлеченных в схему.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016