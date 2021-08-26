Воспользоваться услугами «Дія» можно без использования гаджетов и доступа к интернету, – Минцифры

Министерство цифровой трансформации отметил,о что услугами в «Дія» могут пользоваться даже те украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, поскольку получить их можно в специально оборудованных местах ЦНАП.

Сейчас эта услуга доступна в более 1000 ЦНАПах. В них администраторы обучают пользоваться порталом «Дія», консультируют и помогают получить услуги онлайн.

Такие специально обустроенные места есть у 612 ЦНАПах, 335 удаленных рабочих местах и 57 территориальных подразделениях.

В Минцифри подчеркнули, что такие новации помогут:

многим людям в будущем получать услуги самостоятельно;

обеспечат всех равным доступом к современным сервисам;

уменьшат цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;

сохранят время администраторов и позволяют избежать очередей.

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации впервые подключилось к реестру военнообязанных. Менять место регистрации теперь можно без визита в военкомат.