Воспользоваться услугами «Дія» можно без использования гаджетов и доступа к интернету, – Минцифры

Министерство цифровой трансформации отметил,о что услугами в «Дія» могут пользоваться даже те украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, поскольку получить их можно в специально оборудованных местах ЦНАП.
Сейчас эта услуга доступна в более 1000 ЦНАПах. В них администраторы обучают пользоваться порталом «Дія», консультируют и помогают получить услуги онлайн.
Такие специально обустроенные места есть у 612 ЦНАПах, 335 удаленных рабочих местах и 57 территориальных подразделениях.
В Минцифри подчеркнули, что такие новации помогут:
многим людям в будущем получать услуги самостоятельно;
обеспечат всех равным доступом к современным сервисам;
уменьшат цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;
сохранят время администраторов и позволяют избежать очередей.
Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации впервые подключилось к реестру военнообязанных. Менять место регистрации теперь можно без визита в военкомат.
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