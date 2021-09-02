Зеленский прибыл в Калифорнию на встречу с Маском и Безосом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США. Об этом в четверг сообщил Офис главы государства в Telegram-канале.
«В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию. В честь приезда главы государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага», — отмечается в сообщении.
При этом офис Зеленского подчеркнул, что это первый визит украинского президента в Калифорнию за всю историю независимости Украины.
В Калифорнии планируется встреча Зеленского с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком. Зеленский сегодня также выступит в видеоформате в Стэнфордском университете и встретиться с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.
В среду Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Во вторник и среду у него были встречи и переговоры в Пентагоне, Государственном департаменте и Всемирном банке, а также в Министерстве энергетики США. Глава государства также встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.
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