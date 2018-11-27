Google потратил миллиард долларов на покупку офисных зданий в Калифорнии

Американская корпорация Google приобрела офисные здания в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния) за $1 млрд. Об этом сообщает газета The San Francisco Chronicle, которой Google подтвердил покупку.
По данным газеты, корпорация приобрела комплекс из 12 зданий общей площадью 74 тыс. кв. м. Ранее там располагалась штаб-квартира социальной сети LinkedIn.
Как сообщает издание, ранее владеющий Google холдинг Alphabet отчитался о доходах за третий квартал. Они увеличились на 21% и составили $33,7 млрд. Часть прибыли Google направила на свое расширение. Так, помимо недвижимости в Сан-Франциско корпорация приобрела 40 тыс. кв. м недвижимости в другом калифорнийском городе — Сан-Хосе — за $110 млн.
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