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Илон Маск сообщил о переносе поставок Tesla Roadster

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Илон Маск сообщил о переносе поставок Tesla Roadster

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что из-за нехватки комплектующих начало поставок на рынок электромобиля Tesla Roadster переносится на 2023 год. Ранее планировалось, что эта модель появится в продаже в 2020 году.

"2021 год был годом сумасшедшего дефицита цепочки поставок, поэтому не имело бы значения, если бы у нас было 17 новых продуктов, поскольку ни один из них не будет поставляться. Если предположить, что 2022 год не станет мегадрамой, новый Roadster должен появиться в продаже в 2023 году",— написал Маск в Twitter.

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Tesla представила Roadster нового поколения в 2017 году. Спорткар будет иметь дальность хода без подзарядки до 1000 км. Разгоняться с места до 100 км/ч электромобиль сможет за 1,9 сек., а максимальная скорость в топ-варианте может составить около 400 км/ч. Предположительная стоимость — от $200 тыс.

Илон Маск, Tesla Roadster
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