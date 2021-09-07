Войти
Зеленский призвал конгрессменов продолжить давление на «Северный поток-2»
официально
Зеленский призвал конгрессменов продолжить давление на «Северный поток-2»
Разумков считает, что у президента нет оснований распустить Раду
позиция
Разумков считает, что у президента нет оснований распустить Раду

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Арахамия анонсировал ротации в Кабмине

170
Арахамия анонсировал ротации в Кабмине

В Кабинете министров Украины планируют осуществить ротацию трех-четырех министров, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Планируется три-четыре кадровых замены. Но мы не будем из анонсировать наперёд, потому что это может навредить определенному министерству, потому что на следующий же день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр уходит, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически. А временной лаг между новостями и решением, он, может быть две-три недели, возможно, даже и неделю», — сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента во вторник, передает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что фракция ещё полтора месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.

На уточняющий вопрос о том, что якобы генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев может возглавить Министерство обороны Украины, Арахамия ответил, что пока такой информации нет.

«Нет такой информации. Он работает главой „Укроборонпрома“, где реально рекордные результаты за несколько лет: растёт экспорт, занятость, зарплаты выплачиваются сотрудникам, новая продукция начинает выпускаться. Он на своем месте, он никуда не рвётся. Сейчас вот активная медиакампания какая-то: на него грязь пытаются лить. Обычно это всегда связано с тем, что место министра какого-то освобождается и вокруг этого всех потенциальных кандидатов начинают сметать», — объяснил он.

Глава фракции подчеркнул, что это неправильная стратегия и таким образом никогда не удастся найти подходящих кандидатов, потому что «большинство людей нормальных, которых мы хотим, они отказываются идти в министерство».

«Потому что если человек, например, в бизнесе, он говорит: «У меня все хорошо, у меня хорошая зарплата, хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают. Как только стану чиновником, на следующее утро я уже плохой человек», — уточнил Арахамия.

Вместе с тем он опроверг информацию о возможном увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

«Его же только назначили... Если бы кто-то и хотел, то это выглядит бессмысленно. Нет, не думаю, что это возможно», — сказал парламентарий.

Читайте также: Разумков созывает внеочередное заседание Рады

При этом он подчеркнул, что во фракции «тщательно записали» первые шаги Монастырского на должности, заявленные им на первой пресс-конференции, для того, чтобы «всё-таки, выполнялась традиция между обещаниями и действиями».

«Я сразу же предупреждал Дениса Анатольевича как нашего коллегу по-дружески, чтобы он был готов к тому, что мы через полгода-год будем спрашивать о выполнении обещаний, данных публично, и это может стать основанием для кадровых решений», — добавил Арахамия.

Кабмин, Давид Арахамия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 7 сентября 2021
Понедельник, 6 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016