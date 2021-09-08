Арахамия прокомментировал слухи об отставке Шмыгаля

Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия опроверг информацию о том, что в октябре может состояться отставка Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, а также полная замена состава Кабинета министров Украины.

«По премьеру, точно — это фейк. Полной замены Кабмина не будет», — сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

Арахамия также сообщил, что заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов ориентировочно состоится в понедельник, 20 сентября, перед началом следующей пленарной недели.