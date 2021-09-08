Путин пожаловался ЕС на Украину – не хочет «налаживать диалог» с сепаратистами

Киевские власти «упорно уклоняются от обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — сообщила пресс-служба Кремля в среду о содержании разговора Путина и Мишеля.

«При обсуждении внутриукраинского кризиса акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского комплекса мер 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования», — заявили в Кремле.

Также Путин в разговоре с главой Евросовета отметил, что Евросоюз якобы продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма.

«Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого „саммита“ „Крымской платформы“ при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года. В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова», — говорится в сообщении.