Путин пожаловался ЕС на Украину – не хочет «налаживать диалог» с сепаратистами

Киевские власти «упорно уклоняются от обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — сообщила пресс-служба Кремля в среду о содержании разговора Путина и Мишеля.
«При обсуждении внутриукраинского кризиса акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского комплекса мер 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования», — заявили в Кремле.
Также Путин в разговоре с главой Евросовета отметил, что Евросоюз якобы продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма.
«Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого „саммита“ „Крымской платформы“ при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года. В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова», — говорится в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016