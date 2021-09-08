Глава МЧС РФ погиб, пытаясь спасти человека

Погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Российские СМИ сообщают, что Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС, сказал он. Сотрудник съемочной группы также погиб.
Как написала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян, речь идет о работавшем со съемочной группой операторе. Когда он сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень.
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