Глава МЧС РФ погиб, пытаясь спасти человека

Погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Российские СМИ сообщают, что Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС, сказал он. Сотрудник съемочной группы также погиб.

Как написала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян, речь идет о работавшем со съемочной группой операторе. Когда он сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень.