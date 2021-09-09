Минздрав снизит норму вакцинированных работников заведений образования

Министерство здравоохранения намерено пересмотреть норму относительно работы заведений образования при 80% вакцинированных педагогов и сотрудников, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в онлайн-интервью медицинскому эксперту Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерине Булавиновой.
«Сейчас норма о вакцинации 80% персонала школ пересматривается, поскольку мы понимаем, что времени, которое мы выделили на вакцинацию педагогов, недостаточно, педагоги вакцинируются медленными темпами. Сейчас мы эту норму будем ослаблять — в „желтой“ и „оранжевой“ зонах будем считать 80% вакцинированных, по крайней мере, одной дозой», — сказал он.
Кузин добавил, что в «красной» зоне не планируется закрывать школы при условии 80% вакцинированных двумя дозами.
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