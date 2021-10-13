Минздрав хочет отправить школьников на досрочные каникулы

Министерство здравоохранения Украины инициирует досрочные школьные каникулы.
Как сообщается на сайте ведомства, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и НС) 12 октября поддержала предложение Минздрава рекомендовать Министерству образования и науки с предложением переноса осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.
«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается, каждый день у сотен детей выявляют COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества необязательных социальных контактов», — цитирует пресс-служба Минздрава министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Министр напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19.
«Если до ноября сотрудники сферы образования не будут привиты от COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы», — уточняет Минздрав.
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