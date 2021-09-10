Туск назвал «Северный поток – 2» непростительной ошибкой Германии

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск назвал газопровод «Северный поток — 2» большой ошибкой, которую допустила Германия. Об этом он заявил в пятницу телеканалу TVN24.
«Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов», — сказал он. «Это противоречит интересам ЕС в целом, уже не говоря о Польше или Украине», — добавил политик.
По утверждению Туска, в его разговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель она часто говорила, что знает, что «газопровод плохо для Европейского союза».
«Северный поток — 2» предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии в обход транзитных государств.
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