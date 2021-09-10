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Россияне хотят построить в Крыму новый курортный город

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Россияне хотят построить в Крыму новый курортный город

Власти аннексированного Крыма планируют построить на побережье Черного моря новый курортный город, сообщил СМИ «вице-премьер республиканского правительства» Евгений Кабанов.

«Надо формировать базу для жилищного строительства и новых рекреационных кластеров, новых рекреационных городов. Сейчас под руководством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Аксенова рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму. Курортного. ...С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берут на себя государство и инвестор», — сказал он.

Кабанов не стал приводить подробности или называть точное место строительства, отметив только, что речь идет о западном береге полуострова. «Ведутся переговоры с рядом российских инвесторов», — добавил он.

По словам крымского вице-премьера, власти разрабатывают также проект по созданию новой симферопольской агломерации, куда войдут столица Крыма и прилегающие поселки Симферопольского района.

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В марте «министр курортов и туризма» Крыма Вадим Волченко заявил, что на западе полуострова планируют создать новый туристический кластер, который будет называться Новая Евпатория. По словам главы администрации Евпатории Романа Тихончука, на территории появятся бизнес-инфраструктура, трех-, четырех- и пятизвездочные отели и круглогодичный аквапарк. Курорт сможет принимать до 40 тыс. туристов одновременно, говорил он.

В марте российские власти Крыма говорили, что ожидают в этом году 8 млн туристов, что примерно соответствует данным допандемийного 2019 года. В 2020 году регион посетили 6,3 млн туристов.

Крым
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