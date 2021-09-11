В Кыргызстане за мошенничество задержали члена Центризбиркома

Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана по подозрению в мошенничестве задержан член Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике. Об этом сообщил в субботу пресс-центр ГКНБ.

«Подозреваемый был уведомлен генпрокурором о подозрении в совершении преступления по статье „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“ Уголовного кодекса. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ на весь период следствия», — говорится в сообщении.

Имя и фамилия задержанного не называются, однако под обозначенные ГКНБ инициалы подозреваемого подходит лишь член ЦИК Акылбек Эшимов.

По версии следствия, в июне прошлого года он получил от кандидата в депутаты от одной из политических партий $550 тыс., пообещав взамен посодействовать включению кандидата в первую пятерку списка данной партии. Обещания подозреваемый не сдержал и вернул всего $300 тыс. После этого несостоявшийся кандидат обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В связи с данным делом ГКНБ призвал кандидатов в депутаты не допускать нарушения избирательного законодательства и заявил о необходимости искоренения политической коррупции.