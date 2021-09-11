Ударивший Макрона по лицу мужчина вышел из тюрьмы

Мужчина, который ударил президента Франции Эмманюэля Макрона по лицу в июне, вышел на свободу после трех месяцев тюремного заключения. Об этом в субботу сообщила радиостанция France Bleu.

«Дамьен Тарель, ударивший по лицу Макрона 8 июня, вышел из тюрьмы города Валанс в эту субботу после трех месяцев заключения», — отмечает радиостанция. Она добавляет, что Тареля выпустили на два часа раньше запланированного, чтобы избежать скопления тех, кто захотел бы его встретить.

8 июня во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны в преддверии региональных выборов Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил его по лицу. Охрана задержала нападавшего и его сообщника.

Злоумышленником оказался 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия Тарель. В доме задержанного вместе с ним сообщника нашли оружие и экземпляр книги Адольфа Гитлера «Моя борьба» (нем. Mein Kampf).

10 июня суд приговорил Тареля к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания, а также дополнительно назначил ему 14 месяцев условного заключения и постановил лишить его гражданских прав на три года.