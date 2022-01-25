В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане перебои с электричеством

В трех странах Центральной Азии произошли отключения электричества, перебои с подачей электроэнергии зафиксированы на юге Казахстана, в столице Кыргызстана Бишкеке и в Узбекистане, в Ташкенте.

В Алма-Ате электричество пропало в части районов города утром 25 января. В некоторых домах подачу электроэнергии восстановили. Издание Orda сообщает, что электричества также нет в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области. В акимате (администрации) Алма-Аты сообщили, что в городе упало напряжение в сети и сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях, ведутся работы по переподключению

В Бишкеке электричество отключилось около полудня, передает Akipress. Также отключено электроснабжение в городе Ош, без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей.

В Ташкенте из-за отключения электричества остановилось метро. Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения электроэнергии в отдельных регионах страны связаны с крупной аварией в энергосистеме.