Кулеба считает, что Украину не принимают в ЕС по политическим причинам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не держать Украину на «крючке реформ» и признать, что страну не принимают в ЕС не потому, что она не готова в плане реформ, а потому, что ЕС политически не готов к этому.

«Северная Македония не может войти в ЕС не потому, что ей не хватает реформ, а потому, что вокруг этого есть политические вопросы. Я не прошу об исключении для Украины, нет. Что я предлагаю, и никогда не жалуюсь, так это признать простой факт, что прием в ЕС — это не только о реформах, и политическое решение стран-членов ЕС принять другую страну членом базируется не только на реформах. Прекратите держать эту страну на крючке реформ. Реформы важны, я сам поддерживаю реформы и делаю все возможное, чтобы помочь этой стране трансформироваться, но я устал видеть, как другие страны наставляют нас относительно реформ, не говоря правду, что «Мы не хотим вас в ЕС, потому что мы политически не готовы, а не потому, что вы не готовы в плане реформ», — сказал Кулеба на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, передает Интерфакс-Украина.

Министр также отметил, что реформы необходимы ради самой Украины, и они продолжатся.

«Никто не говорит, что у этой страны нет проблем, но я хочу задать один простой вопрос: все ли страны были приняты в ЕС только после того, как выполнили все свои реформы и соответствовали всем Копенгагенском критериям?» — отметил Кулеба.

Он призвал ЕС к честному разговору относительно перспектив членства Украины в ЕС. «Скажите нам правду, мы в точке, когда нам надо знать. Если вы видете нас как возможного члена — это одна стратегия, если нет — у нас будет другая стратегия. Но нам нужен честный разговор с ЕС, честный ответ от ЕС», — сказал глава МИД.