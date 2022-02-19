Кулеба летит в Брюссель, а потом в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19-23 февраля совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях ЕС и ООН и проведения переговоров с США, чтобы скоординировать усилия по воплощению глобальной стратегии сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в субботу, 19 февраля, в составе делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским министр посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, где Кулеба проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

В понедельник, 21 февраля, в Брюсселе глава МИД Украины примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя.

«Министр проинформирует европейских коллег по актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, усилий нашего государства и его партнеров для снижения напряжения и активизации процесса политико-дипломатического урегулирования», — сказано в сообщении.

Также 22 февраля запланирован визит Кулебы в Вашингтон. Министр проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности, обеспечение экономической и финансовой устойчивости.

«23 февраля в Нью-Йорке министр выступит на Генеральной Ассамблее ООН, где расскажет широкой международной общности об актуальной ситуацию на временно оккупированных территориях и вблизи государственной границы Украины», — сообщили в МИД.