В Украину едут сразу несколько европейских премьеров и министров иностранных дел

На днях Украину одновременно посетят премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши Матеуш Моравецкий, Нидерландов Марк Рютте, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой грецкий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов — уже, практически, на пути. Так же и моя британская коллега», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Он добавил, что главы дипломатии ряда центральноевропейских стран тоже будут находиться в Украине на следующей неделе.

«Параллельно здесь будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, которые выполняют роль посредников в Нормандском формате», — отметил Кулеба.

Министр пояснил, что еще в прошлом году призвал всех партнеров приехать в Украину в гости именно в январе-феврале, прежде всего для того, чтобы в Украине постоянно находились иностранные должностные лица.