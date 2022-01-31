В Украину едут сразу несколько европейских премьеров и министров иностранных дел

На днях Украину одновременно посетят премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши Матеуш Моравецкий, Нидерландов Марк Рютте, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой грецкий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов — уже, практически, на пути. Так же и моя британская коллега», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.
Он добавил, что главы дипломатии ряда центральноевропейских стран тоже будут находиться в Украине на следующей неделе.
«Параллельно здесь будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, которые выполняют роль посредников в Нормандском формате», — отметил Кулеба.
Министр пояснил, что еще в прошлом году призвал всех партнеров приехать в Украину в гости именно в январе-феврале, прежде всего для того, чтобы в Украине постоянно находились иностранные должностные лица.
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