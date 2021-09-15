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Стоимость газа в Европе за день подскочила более чем на $100

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Стоимость газа в Европе за день подскочила более чем на $100

Цена газа в Европе продолжает бить рекорды в среду, 15 сентября. Так, менее чем за полтора часа стоимость топлива прибавила более $100 за 1 тыс. куб. м., следует из данных биржи ICE.

К 11:51 по Киеву 1 МВт·ч газа на хабе TTF в Нидерландах на пике стоил €79 или $966,3 за 1 тыс. куб. м. После этого цена топлива снизилась до $940 за 1 тыс. куб. м.

Рост начался с открытия лондонской биржи и в течение получаса стоимость октябрьского фьючерса достигла рекордной отметки в $840 за 1 тыс. куб. м. Уже к 11:30 показатель достиг отметки в $900. В целом в среду цена газа с начала торгов выросла на 16,8%.

С конца августа стоимость газа прибавила более $300 за 1 тыс. куб. м. Так, планка в $600 была пройдена 30 августа, $700 — 9 сентября и $800 — 14 сентября.

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В конце августа толчок ценам на этот вид топлива дали результаты аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь, когда «Газпром» выкупил только 4,3% объема заявленных суточных мощностей.

газ
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