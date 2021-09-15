В Украине собираются увеличить выплаты при рождении ребенка

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики единогласно поддержал за основу и в целом законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка.

Об этом у себя в Фейсбук написал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Сегодня комитет по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал за основу и в целом законопроект № 5585-1, который мы подали вместе с коллегами, об увеличении выплат при рождении ребенка. Проект с уточнениями Комитета предусматривает увеличение выплат с 1 января 2023 при рождении 1-го ребенка до 50 тыс. грн., 2-го — 100 тыс. грн., 3-го — 150 тыс. грн. Также возрастет размер единовременной выплаты (первый платеж) на первого ребенка — 15 тыс. грн., на второго — 30 тыс. грн, третьего — 45 тыс. грн», — отметил нардеп.

Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 10 320 гривен, остальная сумма помощи выплачивается на протяжении последующих 36 месяцев равными частями (860 грн в месяц).