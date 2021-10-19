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В Раде предлагают поднять выплаты при рождении ребенка

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В Раде предлагают поднять выплаты при рождении ребенка

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета предлагает Кабинету министров увеличить выплаты из госбюджеты при рождении ребенка. Максимальная выплата может вырасти до 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Бюджетных выводов Верховной рады к проекту государственного бюджета на 2022 год (6000-П).

"Проработать вопрос об установлении новых размеров пособий при рождении ребенка (50 тыс. грн - на первого ребенка, 100 тыс. грн - на второго ребенка, 150 тыс. грн - на третьего и каждого последующего ребенка)", - говорится в документе.

Комитет также рекомендует правительству определиться в отношении необходимости увеличения расходов общего фонда проекта государственного бюджета на 2022 год по бюджетной программе "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения".

Отметим, Верховная рада планирует утвердить Бюджетные выводы к проекту госбюджета на заседании 20 октября. Кабмин обязан либо учесть их, либо дать аргументированный ответ.

Отметим, что размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года. Из них 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.

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В то же время Кабмин предлагает поднять размер помощи при рождении первой и каждой следующего ребенка до 50 тыс. гривен. Планируется, что выплата пособия производится единовременно в размере 25% общего размера пособия, остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Верховная Рада, дети
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