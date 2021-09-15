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Бывший замгенпрокурора заявил об убийстве Чорновола ударами кастета

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Бывший замгенпрокурора заявил об убийстве Чорновола ударами кастета

Лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновол погиб не в дорожно-транспортном происшествии, а вследствие убийства кастетом, заявил бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

«Мы расследовали дело про убийство Чорновола еще тогда (во времена президентства Леонида Кучмы — Ред.) и установили, что Чорновола убили четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы и таким же кастетом добили водителя», — сказал Голомша в эфире «4 канала».

Отвечая на уточняющий вопрос «было ли это точно не ДТП?», Голомша подчеркнул: «Бесспорно, что это было не ДТП ... У меня такое сформированное мнение и убеждение. И такое же мнение у следователя и у руководителя оперативной службы».

«Было установлено отключение подушек безопасности, подделка (документа — Ред.) осмотра места события, было установлено место убийства на Волыни основного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы „раскрутили“ эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Чорновила», — добавил он.

В то же время, по словам Голомши, «в период наиболее активной фазы расследования этого и иных резонансных уголовных дел у него под „фейковыми предлогами“ забрали дела и передали их другому заместителю генпрокурора».

Он уточнил, что «изъятие дел произошло при генпрокуроре Александре Медведько».

Чорновол трагически погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом, когда его автомобиль столкнулся с разворачивавшимся на шоссе «КамАЗом» с прицепом. Погиб также водитель политика Евгений Павлов, пострадал пресс-секретарь. Соратники Чорновола и ряд политиков неоднократно заявляли о политическом убийстве.

В июне 2010 года прокуратура Киева провела эксгумацию тела Чорновола для повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Экспертиза проводилась по просьбе родственников погибшего и была необходима для устранения противоречий в доказательной базе при расследовании уголовного дела, то есть, для установления характера получения телесных повреждений и установления причин смерти лидера НРУ.

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В августе 2011 года экспертиза тела Чорновола установила, что он погиб в результате травм, полученных в ДТП.

21 января 2014 года Бориспольский межрайонный суд закрыл дело о гибели Чорновола. Однако в апреле 2014 года расследование было вновь возобновлено. Коллегия судей Апелляционного суда Киевской области направила дело о гибели лидера Народного Руха Украины на дополнительное расследование в прокуратуру, удовлетворив таким образом ходатайство потерпевших по делу. В частности, суд отменил решение Бориспольского горрайонного суда о закрытии данного дела.

Вячеслав Черновил
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