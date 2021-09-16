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Следствие проверяет версию умышленного убийства Чорновола

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Следствие проверяет версию умышленного убийства Чорновола

Следствие по делу о гибели политика и диссидента Вячеслава Чорновола продолжается.

Об этом сообщили Укринформу в Офисе Генпрокурора на просьбу прокомментировать заявление экс-заместителя генпрокурора Николая Голомши об убийстве политика.

«Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Чорновол, продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции. Следствием проверяется совершение умышленного убийства народного депутата Украины », - заявили в ОГП.

В ведомстве отметили, что во время следствия проведен значительный объем розыскных действий, в том числе ряд судебных экспертиз. Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 года, установлено, что повреждения, обнаруженные при судебно-медицинской экспертизе тела Чорновила и во время экспертизы его эксгумированного тела, сформировывались вследствие травмы лица, которое находилось в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием.

«В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждениях, которые имели бы признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе „кастета “, и выходящих за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП», — заявили в Офисе Генпрокурора.

Ранее Николай Голомша, который в свое время курировал следствие по этому делу, заявил, что лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновол погиб не в результате ДТП, а был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы. Кастетом, как утверждает Голомша, был «добит» и водитель политика.

Голомша заявил, что следствие под его руководством установило отключение подушек безопасности, подделку документа об осмотре места происшествия. По его словам, главный свидетель по этому делу Иван Шолома (находился в кабине самосвала) отравлен, хотя и сообщалось о его смерти от сердечного приступа. «Когда мы откопали труп (Шоломы — ред.), там были тяжелые металлы в костях», — сказал бывший зам Генпрокурора.

Он добавил, что эксперт признался следователям, что вскрытие тела Чорновола после ДТП не проводилось.

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Вячеслав Чорновол (1937-1999) — политик, публицист, литературный критик, лидер Народного руха Украины. Инициатор провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

По официальной версии, Вячеслав Чорновол погиб 25 марта 1999 года до сих пор невыясненных обстоятельствах в ДТП под Борисполем. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Вячеслав Черновил, Офис генпрокурора
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