Директор «Массандры» подозревается в разграблении национальных ценностей в Крыму

Директор национального производственно-аграрного объединения «Массандра» подозревается в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
«При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г.Севастополя сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему „генеральному директору“ захваченного оккупантами винзавода „Массандра“ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после оккупации полуострова Российской Федерацией, в 2014 году, имущество национального производственно-аграрного объединения «Массандра» было незаконно захвачено оккупантами и передано в федеральную собственность — управлению делами президента РФ.
В конце февраля 2015 года подозреваемая незаконно была назначена на должность генерального директора винзавода, а в сентябре того же года, во время посещения «Массандры» президентом России и бывшим премьер-министром Италии, подозреваемая самовольно изъяла из коллекции и откупорила одну из самых ценных бутылок энотеки — «Херес-де-ла-Фронтера» урожая 1775 году стоимостью более $100 тыс.
В сообщении указано, что в соответствии с законодательством Украины данное вино является национальным достоянием и имеет значительную историческую, научную и национальную ценность для государства.
«Таким образом, „генеральная директор“ „Массандры“ подозревается в совершении военного преступления, которое заключается в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории АР Крым и города Севастополя», — подчеркивают в прокуратуре.
Как сообщалось, в январе 2016 года указанной гражданке Украины было сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
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