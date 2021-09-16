«Белорусский дом в Украине» сообщил о задержании СБУ своих активистов

Общественная организация «Белорусский дом в Украине» сообщила о задержании Службой безопасности Украины (СБУ) сначала одного своего волонтера, а затем еще четверых. Эту информацию организация распространила в своем Telegram-канале в четверг.

«Волонтер Алена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Беларуси, задержана Службой безопасности Украины», — говорится в сообщении. Отмечается, что волонтер помогала с легализацией белорусам, которые оказались на Украине без жилья и документов.

Организация первоначально также сообщила, что еще четыре человека находятся на беседе в СБУ, однако позднее распространила информацию о том, что «задержанных пятеро». «Проводятся „беседы“. Предоставляется классический выбор — „сотрудничество или депортация“. Данные всех пятерых установлены», — отметил «Белорусский дом в Украине».

По данным организации, близкие задержанных людей сообщили, что за ними длительное время велась слежка «и все похоже на спланированную операцию, а не на случайную профилактическую беседу».

«Белорусский дом в Украине» оказывает правовую и иную помощь гражданам Беларуси, покинувшим свою страну и проживающим в Украине. 3 августа украинская полиция сообщила, что в одном из парков Киева найден мертвым глава организации, гражданин Беларуси Виталий Шишов. Открыто производство по статье «Умышленное убийство». В ЕС призвали провести тщательное расследование произошедшего, процесс под личный контроль взял президент Украины Владимир Зеленский. Он также поручил силовым структурам обеспечить защиту граждан Беларуси, прибывших на украинскую территорию в течение минувшего года. 9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет отношения к гибели главы «Белорусского дома в Украине».