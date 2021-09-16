Войти
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
Лукашенко выставил ультиматум Западу
соседи
Лукашенко выставил ультиматум Западу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Правительство запланировало только одно повышение «минималки»

204
Правительство запланировало только одно повышение «минималки»

В 2022 году планируется повысить минимальную зарплату с октября — до 6700 грн в месяц, в декабре этого года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн, такой она останется и с 1 января следующего года.

Это предусмотрено в проектах госбюджета-2022, говорится в статье Экономической правды.

«Несмотря на сплошной оптимизм, в Министерстве финансов не стали закладывать существенного роста социальных стандартов. В декабре этого года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн. Такой она останется и с 1 января следующего года. Повысить минималку планируют аж с октября 2022 года — до 6700 грн в месяц», — говорится в материале.

В то же время прожиточный минимум (для трудоспособных лиц), который в декабре этого года повысится до 2481 грн, в следующем году будет расти в июле (до 2600 грн) и декабре (до 2684 грн).

Отмечается, что от роста минимальной зарплаты и роста социальных стандартов правительство ожидает большего роста поступлений в бюджет от налогов на доходы.

Читайте также: Чиновники отчитались, куда потратили 30 миллиардов на борьбу с COVID-19

Общие доходы бюджета в следующем году должны вырасти на 14,4% — до 1,267 трлн грн. Кроме роста поступлений от налога на доходы физических лиц на 24,1% (до 171 млрд грн), на рост доходов повлияет оживление международной торговли и резкий скачок импорта.

Так, поступления НДС с импортных товаров в правительстве ожидается на уровне почти 400 млрд грн — на 13,2% больше, чем планируется собрать в этом году.

минимальная зарплата, бюджет-2022
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 16 сентября 2021
Среда, 15 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016