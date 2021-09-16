Правительство запланировало только одно повышение «минималки»

В 2022 году планируется повысить минимальную зарплату с октября — до 6700 грн в месяц, в декабре этого года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн, такой она останется и с 1 января следующего года.
Это предусмотрено в проектах госбюджета-2022, говорится в статье Экономической правды.
«Несмотря на сплошной оптимизм, в Министерстве финансов не стали закладывать существенного роста социальных стандартов. В декабре этого года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн. Такой она останется и с 1 января следующего года. Повысить минималку планируют аж с октября 2022 года — до 6700 грн в месяц», — говорится в материале.
В то же время прожиточный минимум (для трудоспособных лиц), который в декабре этого года повысится до 2481 грн, в следующем году будет расти в июле (до 2600 грн) и декабре (до 2684 грн).
Отмечается, что от роста минимальной зарплаты и роста социальных стандартов правительство ожидает большего роста поступлений в бюджет от налогов на доходы.
Общие доходы бюджета в следующем году должны вырасти на 14,4% — до 1,267 трлн грн. Кроме роста поступлений от налога на доходы физических лиц на 24,1% (до 171 млрд грн), на рост доходов повлияет оживление международной торговли и резкий скачок импорта.
Так, поступления НДС с импортных товаров в правительстве ожидается на уровне почти 400 млрд грн — на 13,2% больше, чем планируется собрать в этом году.
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