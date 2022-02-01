Госбюджет в январе перевыполнен по доходам

Министерство финансов заявляет о достаточном количестве выделенных в государственном бюджете средств для программы «еПоддержка» для выплаты по 500 грн вакцинированным бустерной дозой украинцам, при этом отмечает перевыполнение госбюджета по доходам в январе на 9 млрд грн.
«На программу „еПоддержка“ в госбюджете на 2022 год заложено 3 млрд грн. Этих средств достаточно для выплаты по 500 грн гражданам, которые вакцинировались третьей бустерной дозой и сделали заявку на получение средств», — указало министерство в Facebook во вторник.
При этом в случае большего, чем ожидается, количества заявок, Минфин будет инициировать изменения в госбюджет-2022.
«Средства для этого есть. Только за январь 2022 года выполнение бюджета составило +9 млрд грн», — уточнило министерство.
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