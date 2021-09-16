Бюджет Киева в 2022 году составит около 65 млрд грн

Бюджет Киева в 2022 году составит, по расчетам, около 65 млрд грн, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополученное из-за пандемии, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн», — цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам мэра столицы, почти треть бюджета направят в сферу образования. Значительную часть средств также выделят на медицину, транспорт, строительство и ремонт дорог.

«Традиционно почти треть бюджета мы направим на образование. Это более 500 детских садов, более 500 школ, высших учебных заведений. Это заработная плата преподавателей. На втором месте — медицина. В условиях пандемии нам нужно поддерживать медиков», — подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что только в этом году, из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил почти 5 млрд грн.