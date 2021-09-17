Google и Apple удалили приложение «Навальный», где есть блок «Умное голосование» из своих магазинов Google Play и AppStore, сообщается в Instagram-аккаунте «Команды Навального».

Накануне Роскомнадзор пригрозил обеим компаниям штрафом в случае неудаления приложения.

Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google на основании требования Генпрокуратуры РФ ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией Навального. Эта структура признана в России иноагентом и экстремистской организацией.

«Умное голосование» — проект, разработанный командой Алексея Навального и позволяющий, как утверждают разработчики, избирателям отдать голос против кандидатов от партии власти.

Целью «Умного голосования» является разрушить монополию партии «Единая Россия» в законодательных органах власти на всех уровнях. Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР.