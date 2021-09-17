Куба начинает массовую вакцинацию детей от двух лет

На Кубе после завершения клинических исследований началась массовая вакцинация от коронавируса детей в возрасте от двух до 11 лет вакциной собственного производства Soberana, сообщает местное издание Cubadebate.
По информации издания, в течение предыдущих трех месяцев в испытаниях приняли участие более 350 детей. Им трижды вводили вакцину и еще четыре раза делали забор крови. По результатам исследования Soberana показала эффективность 99,3% среди детей до 11 лет и 93% среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
На сегодняшний день на Кубе разрабатываются пять вакцин от коронавируса. Препарат Soberana в июне показывал эффективность 62% по результатам тестирования двух доз (всего вакцина состоит из трех доз). Исследования проводились не на базе исходного штамма коронавируса, а на основе комбинации вариантов вируса, циркулирующих в Гаване.
По данным ВОЗ, на 16 сентября на Кубе было выявлено 7,4 тыс. новых заболевших COVID-19, умерли 74 человека. Всего в стране заразились 768,4 тыс. человек, из которых 6,5 тыс. скончались.
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