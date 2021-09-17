Войти
Трамп предрек конец США через три года
позиция
Трамп предрек конец США через три года
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В ГБР не исключают версию умышленного убийства судьи Писанца

193

Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, отмечает и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.

«Зарегистрировано уголовное производство по статье „Умышленное убийство“. Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло», — рассказал Сухачев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначены еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатываться следственные версии.

«Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть, через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве», — подчеркнул Сухачев.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это проверку всех обстоятельств, чтобы исключить умышленное убийство, и.о. директора ГБР сказал: «Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать».

При этом Сухачев добавил: «Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость — будем обсуждать изменение квалификации».

Читайте также: Google и Apple удалили приложение «Навальный»

Как сообщалось, судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы.

Виталий Писанец был судьей Свердловского горсуда Луганской области с 1998 по 2011 годы, а с 2011 по 2015 годы работал председателем указанного суда. В 2015 году указом президента Украины Писанец был переведен в Печерский райсуд Киева. В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

ГБР, Виталий Писанец
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 17 сентября 2021
Четверг, 16 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016