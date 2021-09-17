Украина в 2022 году хочет выпустить евробонды на $1,5 млрд и получить $2,9 млрд от МВФ

План государственных заимствований на 2022 год, поданный правительством в Верховную Раду вместе с проектом госбюджета, предполагает выпуск еврооблигаций со сроком погашения 5-15 лет на эквивалент $1,5 млрд, или 42,9 млрд грн.
Согласно документу, средневзвешенная процентная ставка по ним составляет около 7,5%.
Помимо того правительство планирует в 2022 году в рамках внешних заимствований для финансирования дефицита общего фонда привлечь эквивалент почти $2,9 млрд, или 82,7 млрд грн от Международного валютного фонда, не уточняя, идет ли речь о новой программе, продленной текущей программе stand by, или использовании полученных в августе этого года SDR1,93 млрд ($2,74 млрд) в рамках нового распределения SDR.
Всего за счет внешних заимствований намечено привлечь для финансирования госбюджета 125,62 млрд грн, тогда как за счет внутренних — 419,96 млрд грн.
В частности, правительство намерено разместить самые длинные, 10-летние, облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 35 млрд грн, 7-летние — почти на 36 млрд грн, 3-5 летние — на 157,1 млрд грн (примерно по 50 млрд грн каждого года).
План выпуска 2-летних бумаг составляет — 85,6 млрд грн, годичных — 66,3 млрд грн и коротких — 6- и 3-месячных — соответственно 22 млрд грн и 18 млрд грн.
Выплаты в счет погашения внешнего долга в следующем году, по оценкам правительства, составят 72,4 млрд грн, внутреннего — 321 млрд грн, в счет обслуживания — 181,4 млрд грн.
Как сообщалось, Украина конце апреля этого года разместила новые еврооблигации на $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых. Во второй половине июля Украина довыпустила эти бумаги на $500 млн под 6,30%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016