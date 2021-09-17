Стал известен девиз Олимпийских игр в Пекине

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил девиз соревнований. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Девиз Игр — «Вместе ради общего будущего». Он выбран в контексте глобальных ответных мер на пандемию коронавируса.

«Вместе ради общего будущего» — это позиция, инициатива и план действий, отстаивающие стремление к достижению общей цели, — говорится в сообщении. — Единство, мир, прогресс и терпимость — это пропаганда олимпийского духа, выражающая общее желание всего мира работать вместе во имя лучшего будущего".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.