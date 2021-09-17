Майнинг биткоинов создает тысячи тонн электронного мусора

Майнинг биткоинов ежегодно приводит к образованию около 30,7 тыс. тонн электронного мусора. К таким выводам пришли аналитики Нидерландского центрального банка и ученые Центра исследований в сфере энергетики и экологии Массачусетского технологического института, которые опубликовали статью об этом в научном журнале Resources, Conservation and Recycling. Авторы исследования отмечают, что для майнинга биткоинов нужны продвинутые и дорогостоящие интегральные схемы специального назначения (ASIC). Для повышения эффективности майнинга такие чипы необходимо регулярно менять на все более новые и продвинутые, срок службы составляет в среднем лишь 1,3 года.

Как отмечают ученые, такие чипы не имеют других вариантов использования, кроме майнинга, поэтому довольно быстро становятся электронным мусором. По подсчетам авторов исследования, в 2020 году в общей сложности было совершено 112,5 млн трансакций в биткоинах, и в пересчете на образованный майнингом объем электронного мусора это дает около 272 г мусора на каждую трансакцию.

Помимо влияния майнинга на объемы электронного мусора экологов также волнует значительный углеродный след добычи криптовалюты. По некоторым подсчетам, майнинг биткоинов требует в год такого же объема энергии, как все Нидерланды, а выбросы углекислого газа из-за этого достигают 23 млн тонн в год.