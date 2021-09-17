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На финансирование партий в следующем году хотят выделить рекордные деньги

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Согласно проекту Бюджета на 2022 год, на финансирование парламентских партий хотят выделить рекордные 886 млн гривен.

Об этом сообщает движение «Чесно» со ссылкой на законопроект.

«Формула, заложенная в законодательстве, является причиной неконтролируемого и ничем не обоснованного роста объемов государственного финансирования. Причина: привязка к размеру минимальной заработной платы. Она и в гривневом, и в долларовом эквиваленте за последние годы выросла в четыре раза. Если парламент не внесет изменений в закон, то в 2023 году объемы государственного финансирования возрастут до 956 млн гривен, а в 2024 году превысят миллиард гривен», — отмечают там.

Больше всего государственного финансирования в следующем году получит партия «Слуга народа» — более 439 млн гривен. Меньше всего средств получит партия «Батькивщина» — 83 миллиона. «Батькивщина», хотя и получила на выборах высокий результат, чем ЕС и «Голос», но не получила дополнительного финансирования в виде «гендерной» надбавки из-за доминирования мужчин в проходной части ее избирательного списка.

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Напомним, что деньги из бюджета распределяют исключительно между парламентскими партиями. 90% от общего бюджета государственного финансирования распределяется между парламентскими партиями пропорционально их результата на последних парламентских выборах.

Еще 10% от общего фонда распределяются между партиями, которые придерживались гендерной квоты (не более ⅔ представителей одного пола в парламенте). Право на получение «гендерной» надбавки в этом созыве парламента получили «Голос» и «Европейская солидарность». В следующем году это позволит получить дополнительно по 44,3 миллиона гривен.

партии, бюджет-2022
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