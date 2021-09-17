На финансирование партий в следующем году хотят выделить рекордные деньги

Согласно проекту Бюджета на 2022 год, на финансирование парламентских партий хотят выделить рекордные 886 млн гривен.
Об этом сообщает движение «Чесно» со ссылкой на законопроект.
«Формула, заложенная в законодательстве, является причиной неконтролируемого и ничем не обоснованного роста объемов государственного финансирования. Причина: привязка к размеру минимальной заработной платы. Она и в гривневом, и в долларовом эквиваленте за последние годы выросла в четыре раза. Если парламент не внесет изменений в закон, то в 2023 году объемы государственного финансирования возрастут до 956 млн гривен, а в 2024 году превысят миллиард гривен», — отмечают там.
Больше всего государственного финансирования в следующем году получит партия «Слуга народа» — более 439 млн гривен. Меньше всего средств получит партия «Батькивщина» — 83 миллиона. «Батькивщина», хотя и получила на выборах высокий результат, чем ЕС и «Голос», но не получила дополнительного финансирования в виде «гендерной» надбавки из-за доминирования мужчин в проходной части ее избирательного списка.
Напомним, что деньги из бюджета распределяют исключительно между парламентскими партиями. 90% от общего бюджета государственного финансирования распределяется между парламентскими партиями пропорционально их результата на последних парламентских выборах.
Еще 10% от общего фонда распределяются между партиями, которые придерживались гендерной квоты (не более ⅔ представителей одного пола в парламенте). Право на получение «гендерной» надбавки в этом созыве парламента получили «Голос» и «Европейская солидарность». В следующем году это позволит получить дополнительно по 44,3 миллиона гривен.
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