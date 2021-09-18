В двух областях страны из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт

Вследствие непогоды без электроэнергии остался 71 населенный пункт во Львовской и Черниговской областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«По состоянию на 07:00 18 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 71 населенный пункт в 2 областях (Львовская — 65 и Черниговская — 6)», — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.