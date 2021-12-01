Из-за непогоды обесточено 56 населенных пунктов в 5 областях

Из-за сильного ветра обесточено 56 населенных пунктов в пяти областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

«По состоянию на 7.00 1 декабря в результате усложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 56 населенных пунктов в 5 областях (Ивано-Франковская — 37, Черниговская — 8, Черновицкая — 6, Закарпатская — 3 и Донецкая — 2)», — говорится в утренней сводке на сайте ведомства в среду.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.